Metro inşaatında üzerine demirler düşen işçi öldü - Son Dakika

Olay, öğle saatlerinde, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki metro inşaatında meydana geldi. Vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan inşaat demirleri, işçi Hasan Aydın 'ın üzerine düştü. Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Servis 'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Hasan Aydın, yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.

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