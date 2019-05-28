Son Dakika Haberleri: Metro inşaatında yangın (2)

Metro inşaatında yangın (2)

2 saat önce

EYÜPSULTAN'da metro şantiye alanında çıkan yangın söndürüldü.

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EYÜPSULTAN'da metro şantiye alanında çıkan yangın söndürüldü.
Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen yada yaralanan olmadı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:36 Kaynak: DHA
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