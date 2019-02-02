Son Dakika Haberleri: Metro İstanbul A.ş., İstasyonlardaki Kaliteyi Artıyor

Metro İstanbul A.ş., İstasyonlardaki Kaliteyi Artıyor

1 saat önce

Metro İstanbul A.Ş., istasyonlardaki kaliteyi artıyor Metro İstanbul A.Ş'nin kamuya açık hizmetleri beğeni topluyorİSTANBUL - Metro İstanbul A.Ş, yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescit, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor.

Metro İstanbul A.Ş., istasyonlardaki kaliteyi artıyor
Metro İstanbul A.Ş'nin kamuya açık hizmetleri beğeni topluyor

İSTANBUL - Metro İstanbul A.Ş, yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescit, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor.
Günde ortalama 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Metro İstanbul AŞ, yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescit, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor. Halihazırda 9 istasyonda halka açık mescit bulunuyor.
Metro hatlarına yenisi yapılacak olan bay-bayan mescit, abdesthane, bebek bakım ve personel dinlenme odası yapım işi ihale ilanı 25 ocak 2019 tarihinde Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yayınlandı. Buna göre, 12 metro istasyonuna mescit, 11'ine aynı zamanda abdesthane, 5'ine ise bebek bakım odası, ayrıca 13 istasyona da personel dinlenme odası yapılacak.
Mescit ve abdesthane yapılacak istasyonlar: Osmanbey, Levent, İTÜ, Olimpiyat, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye, Üsküdar, Altunizade, Çakmak, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi olacak. Bebek bakım odası yapılacak istasyonlar ise Osmanbey, İTÜ, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye olarak belirlendi. Söz konusu işlerin yapımı için ihale, 13 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek.
Vatandaşlar hizmetten memnun
Metro İstanbul A.Ş'nin yolcuların memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği çalışmalar da vatandaşlar tarafından oldukça beğeniliyor. Metroyu sıklıkla kullanan ve kamuya açık hizmetleri oldukça beğendiğini söyleyen Mustafa Korkmaz, "Memnunuz, tuvaletler gayet temiz ve uygun. Güzel bir şekilde kullanıyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Yapanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Bebek, İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti

Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metro İstanbul A.ş., İstasyonlardaki Kaliteyi Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]