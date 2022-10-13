Metro İstanbul'dan "imdat freninin gereksiz kullanımı" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Metro İstanbul'dan "imdat freninin gereksiz kullanımı" açıklaması

13.10.2022 23:38
Metro İstanbul'dan "imdat freninin gereksiz kullanımı" açıklaması

Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan yolcu mağduriyetinin, bir yolcunun araçtaki imdat frenini gereksiz yere kullanmasından kaynaklandığını bildirdi.

Metro İstanbul, Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan yolcu mağduriyetinin, bir yolcunun araçtaki imdat frenini gereksiz yere kullanmasından kaynaklandığını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda dün Yenikapı'dan hareket eden araçtaki imdat freninin bir yolcu tarafından gereksiz yere kullanılması nedeniyle aracın otomatik olarak durduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"4'lü diziden oluşan araç durduğunda 1 vagonu peronda, 3 vagonu tünelde kalmıştır. Araçtaki yolcularımızın en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde tahliyesi ve güvenlik kontrolünün sağlanması amacıyla 4'lü dizinin 2'si ekiplerimizce diğer 2 diziden ayrılarak perona çekilmiş ve yolcu tahliyesi yapılmıştır. Ardından 3 dakikada tünelde kalan 2 dizi de perona çekilerek yolcuların tahliyesi sağlanmıştır. Yapılan kontrollerde, araçta bir arıza veya olağanüstü durum meydana gelmediği, imdat freninin bir yolcu tarafından gereksiz yere kullanılması nedeniyle aracın durduğu tespit edilmiştir."

Paylaşımda, yolcuların acil durumlarda kullanması için araçlarda imdat frenleri bulunduğu hatırlatılarak, "Bu frenlerin gereksiz yere kullanılması durumunda kamu hizmetinin aksatılması nedeniyle oluşan kamu zararının, imdat frenini acil durum dışında kullanan kişi veya kişilerden tahsil edilebileceğini hatırlatmak isteriz. Söz konusu eylem aynı zamanda TCK'nın 113, 223 ve sair hükümlerince de suç teşkil etmekte ve cezai yaptırımı bulunmaktadır." denildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü Son dakika haber... Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metro İstanbul'dan 'imdat freninin gereksiz kullanımı' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 06:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Metro İstanbul'dan "imdat freninin gereksiz kullanımı" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement