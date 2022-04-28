Metro İstanbul 'Eşitlik Burada' Projesi Başlattı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle 'Eşitlik Burada' projesi başlattı. Proje kapsamında Metro İstanbul, İPA ve EBRD, cinsiyet eşitliği, önyargıları kırma ve kadınların şehir içi hareketliliği konularında ortak çalışmalar yapacak.

Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, İPA, BİMTAŞ ve EBRD'nin katkılarıyla düzenlenen 'Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' paneline ev sahipliği yaptı.

Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde yapılan panelde cinsiyet kalıplarından arınmış adil, eşit ve özgür bir toplum inşası için hedef ve projeler paylaşıldı. Panelde, bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok adım adan Metro İstanbul, 13 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren EBRD ve İPA iş birliğiyle 'Eşitlik Burada' projesine başladıklarını ilan etti.

"KADIN TREN SÜRÜCÜSÜ SAYIMIZI 18 KAT ARTIRDIK"

'Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' panelinde söz alan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy,16 hatta, 189 istasyon ve 949 araçlık filoları ile günde 2 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptıklarını ve 5 binden fazla kişiye de istihdam sağladıklarını belirtti. Metro İstanbul'da kadın çalışan oranını 2019 yılından bu yana yüzde 8 seviyelerinden yüzde 11'e çıkardıklarını kaydeden Soy, şunları söyledi:

"Metro İstanbul'da çalışan kadın oranımızı kısa vadede yüzde 25'e çıkarmayı, ardından da tabii uzun vadede eşitlemeyi, yüzde 50 oranını yakalamayı hedefliyoruz. 2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayımız yaklaşık 18 kat artarak 2022 itibarıyla 143'e ulaştı. Son iki yılda işe alınan tren sürücülerinin yüzde 68'i kadın oldu. 2022 yılında işe alacağımız tren sürücülerimizin ise yüzde 60'ı kadınlardan oluşacak. Bunun yanında kadın çalışanlarımız, daha önce ön yargı ile bakılarak 'Kadınlar yapamaz' denilen bütün iş alanlarına girerek çok başarılı oldular. 2020 yılından bu yana şirketimizde çalışan kadınların yüzde 12,46'sı terfi etti. 2019 yılında bu oran yalnızca yüzde 0,64 idi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın kadınlara sadece kariyer basamaklarında eşit fırsatlar sunmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bütün yolcularımızın Metro İstanbul logosu gördükleri her yerde kendilerini emniyette hissetmeleri ve günün hangi saatinde olursa olsun istasyon ve araçlarımızda güvenle seyahat edebilmesi, mükemmel yolculuk deneyimi hedefimizin ilk sıralarında yer alıyor."

"İŞ GÜCÜNDE CİNSİYET DENGESİNİN SAĞLANMASI HEDEFLERİMİZ ARASINDA"

Toplantının ikinci konuşmacısı EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılıktan Sorumlu Direktör Barbara Rambousek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri yatırımlarda kalkınma etkisi yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek herkesin ekonomik fırsatlara erişmesini desteklediklerini kaydeden Rambousek, şöyle konuştu:

"Kadın temsiliyetinin özellikle teknik pozisyonlarda düşük seyrettiği ulaşım sektöründe kadın istihdamını artırarak iş gücünde cinsiyet dengesinin sağlanması EBRD'nin kalkınma hedefleri arasında. Kullanıcıların toplu taşıma hizmetlerine ulaşımında eşitliği sağlayarak hareketliliklerinin desteklenmesi ve ekonomik fırsatlara erişimlerinin artırılması da EBRD için ayrı bir hedef. Bu çerçevede Ümraniye-Göztepe-Ataşehir Metro Hattı finansmanı kapsamında EBRD, Metro İstanbul ve İBB ile iş birliği yaparak ulaşım sektöründe kadınlar için daha fazla istihdam yaratılmasına ve İstanbul'da güvenli ve toplumsal cinsiyete duyarlı toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesine destek verecektir."

"İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YÜREKTEN SAVUNUYORUM"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise İstanbul gibi yoğun nüfuslu bir metropolde ulaşım hizmetlerine erişimde oluşan eşitsizliklerin hizmet ve haklara erişimde de sorunlar yarattığını belirtti. Kent hayatının hareket gerektirdiğini vurgulayan Alpkökin, şunları söyledi:

"Önceliğimiz, kadınları ve eşit haklara erişemeyen herkesi farklılaşan tüm ihtiyaçlarıyla kapsayan bir yapı yaratmak. Bu, bir yeniden inşa süreci, dolayısıyla alınacak daha çok uzun bir yol var. Bu süreci ilmek ilmek ördüğümüzü düşünürsek bugün buradan kamuoyuna duyuracağımız danışmanlık programının da bugüne kadar yaratılan dönüşüme çok yakıştığını söylemeliyim. Bir kent hakkı olarak ulaşımda fırsat eşitliğini, bir insan hakkı olarak da istihdamda fırsat eşitliğini yürekten savunuyorum."

EŞİTLİK BURADA

'Eşitlik Burada' projesinde Metro İstanbul, İPA ve EBRD, toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturma, eşitsizliklerin azaltılması ve önyargıları aşma konusunda tetkik, kapasite geliştirme ve değerlendirme alanında 18 ay sürecek iş birliğine başladı. Bu süreçte kadınların haraketliliğini artıracak, Metro İstanbul'da kadın çalışan sayısını geliştirecek ve kadınların ekonomik kalkınmasına katkı sunacak çalışmalar yapılacak.