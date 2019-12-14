METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR - Son Dakika

METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR

6 saat önce

İstanbul DHAAksaray'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı.

METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR, System.String[]

İstanbul DHA

Aksaray'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.


İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamadı
Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

Son Dakika Haberleri
00:00 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
00:00 ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif" - Son Dakika
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:54 Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı başladı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]