Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor - Son Dakika

AKSARAY'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.