Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor - Son Dakika

Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor
6 saat önce
AKSARAY'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
AKSARAY'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.
Son Dakika İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamadı Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu