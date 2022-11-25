Metro kullanan İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı - Son Dakika
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Metro kullanan İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı

25.11.2022 15:06

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.00 itibarıyla Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da işletmeye kapalı olacak.

İBB, İstanbul Valiliği kararıyla saat 15.00'ten sonra M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

2 DURAK VE FÜNİKÜLER HATTI KAPALI OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde: "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

Yapılan paylaşım şu şekilde:

İstanbullular dikkat! Saat 15.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro durakları kapalı olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro kullanan İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı - Son Dakika
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