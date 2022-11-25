İBB, İstanbul Valiliği kararıyla saat 15.00'ten sonra M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde: "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."
Yapılan paylaşım şu şekilde:
Son Dakika › Güncel › Metro kullanan İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı - Son Dakika