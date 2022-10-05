İngiltere'de bazı demiryolu sendikalarının grevi sürüyor - Son Dakika
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İngiltere'de bazı demiryolu sendikalarının grevi sürüyor

05.10.2022 13:17

Metro istasyonu Grev tabelaları Metro bekleyen insanlar Bilgilendirme pano LONDRA (AA) – İngiltere'de enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı ve çalışma koşullarını protesto eden bazı demiryolu sendikaları yeniden greve gitti.

Metro istasyonu

Grev tabelaları

Metro bekleyen insanlar

Bilgilendirme pano LONDRA (AA) – İngiltere'de enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı ve çalışma koşullarını protesto eden bazı demiryolu sendikaları yeniden greve gitti.

Demiryolu çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle, çok sayıda tren seferi yapılamadı, metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sendikalar, iş bırakma eylemini yarın ve 8 Ekim'de de sürdüreceklerini açıkladı.

Demiryolu işçileri, ülkede yüzde 10'a ulaşan "son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı" karşısında artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için maaşlarının da daha adil bir oranda artırılmasını talep ediyor.

Demiryolu çalışanları, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demiryolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de bazı demiryolu sendikalarının grevi sürüyor - Son Dakika

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