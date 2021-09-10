Üye Girişi
Metro istasyonunda aşı seferberliği - Son Dakika

Metro istasyonunda aşı seferberliği

10.09.2021 14:53

BURSA'da aşılama çalışmalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla metro istasyonlarına aşı standı kuruldu.

BURSA'da aşılama çalışmalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla metro istasyonlarına aşı standı kuruldu. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci "Buradaki amacımız; işe giden vatandaşlarımızı aşı olduktan sonra 15 dakika bekletip tekrar işlerine devam ettirmek" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aşılanma oranının yüzde 82'ye ulaştığı kentte, aşı yaptırmayan kişilere rahatlıkla ulaşmak için metro istasyonlarına 'aşı standı' kuruldu. Metro yolcuları veya alt geçidi kullanan vatandaşlar, standa gelip aşılarını oluyor. Oluşturan stantta aşı olan Hamza Kütük "Yan dükkanımda çalışan bir arkadaşım, tavsiye etti. Burada aşı olduğunu söyledi. İş yoğunluğu üzerine izin alarak yakın olduğu için geldim. Aşımı oldum, şimdi gidip işimde çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'AMACIMIZ İŞE GİDENLERİ HIZLICA AŞILAMAK'

Metro istasyonunda kurulan aşı noktaları hakkında bilgi veren Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci "Vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro istasyonları, meydanlar gibi alanlarda stantlar kurarak aşılama yapmaktayız. Buradaki amacımız; işe giden vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları. Onlara kolaylık. Aşısını olanı 15 dakika bekledikten sonra işlerine devam edebiliyorlar. Bu kapsamda ilçemizdeki aşılama oranını yüzde 75'e çıkardık. Olmayanları, başlattığımız kampanyamıza davet ediyoruz. Birinci doz olanları, ikinci ve üçüncü doz aşılarını olmaları için bu merkezlerimize davet ediyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte ilgi arttı. Yüzde 75'lerin üzerine çıkmış bulunmaktayız. İki aşı süresi arasında boşluk bırakan vatandaşlarımız oluyor. Süresini geçirenler, ihmal edenler de. Özellikle bu vatandaşlarımızın zamanı gelince aşı olmalarını talep ediyoruz. Etkinliğin tam oluşabilmesi için iki doz aşı arasındaki süreye dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği

COVIRAN Bereket, Yıldırım, Bursa, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metro istasyonunda aşı seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti 15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
Belediye meclisinde 14:41 Belediye meclisinde "heval" gerginliği! CHP'liler MHP'li ismin üzerine yürüdü Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi 14:29 Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı 14:16 Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi 14:08 Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi         
15:12
Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir         
14:54
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları         
14:44
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi         
14:40
Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı         
14:27
Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi         
14:13
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
13:27
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Metro istasyonunda aşı seferberliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement