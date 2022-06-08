Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika
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Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada

08.06.2022 14:39

Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kameradaİSTANBUL Bayrampaşa metro istasyonunda 2 kişi arasında bilinmeyene bir nedenle çıkan kavga çıktı.

Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada

İSTANBUL Bayrampaşa metro istasyonunda 2 kişi arasında bilinmeyene bir nedenle çıkan kavga çıktı. Adeta boks ringini aratmayan yumruk yumruğa kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bir yolcu araya girerek tartışmayı durdurmak istedi. Buna sinirlenen taraflardan biri araya giren şahısla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada
Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada
Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada
Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada

YORUMLAR
500
Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada Metro istasyonundaki kadını raylara itti Metro istasyonundaki kadını raylara itti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika
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