Olay, İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bir yolcu araya girerek tartışmayı durdurmak istedi. Buna sinirlenen taraflardan biri araya giren şahısla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metro istasyonunda boks ringini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika

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