Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı - Son Dakika
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Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı

26.03.2022 22:01

Ukrayna'nın Harkov kentinde sanatçıların sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda verdiği konsere, Harkov Valisi Oleg Sinegubov da katıldı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde sanatçıların sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda verdiği konsere, Harkov Valisi Oleg Sinegubov da katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda konser verildi. Sivil halka moral olması için düzenlenen konsere, Harkov Valisi Oleg Sinegubov'da katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

"VATAN SEVGİNİZ BİZİ ZAFERE YAKLAŞTIRIYOR"

Konser verilen metro istasyonunda halka seslenen ve sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Sinegubov, "Harkovlular, ruhen ve bedensel olarak güçlüdürler. Bir aydır işgalciler tarafından atılan bombalar altında yaşıyoruz ama buna rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugünkü KharkivMusicFest bunun ispatıdır. Organizatörlere, Harkovlulara birkaç saatliğine de olsa yakınlarıyla, sanatla normal hayat standartlarına döndürdükleri için teşekkür ederim. Harkov'da müzik susmayacak. Hepinizin birliği ve vatan sevgisi bizi zafere yaklaştırıyor. Hepinize, tüm askerlerimize ve Ukrayna'ya şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı
Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı
Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metro istasyonunda düzenlenen konsere, Harkov Valisi Sinegubov da katıldı - Son Dakika


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