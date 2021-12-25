Metro istasyonunda hareketli dakikalar - Son Dakika

- Metro istasyonunda hareketli dakikalar
Metro raylarına atlayan şahıs, güvenlikçiler tarafından çıkartıldı
İSTANBUL - Şişli'de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.
Olay bugün öğle saatlerinde Osmanbey Metro İstasyonu'nda yaşandı. Ö.D. isimli bir şahıs metro gelmeden önce raylara atladı. İntihar teşebbüsünden bulunan şahsı fark eden güvenlikçiler olaya müdahale etti. Bu sırada istasyona yanaşan metro bekletildi. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle raylardan çıkartıldı.
Kaynak: İHA
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