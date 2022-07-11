Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

11.07.2022 12:16

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği belirlenen yabancı uyruklu bir sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaralanan şüpheli hastanelik olurken o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

Metro istasyonunda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu şahıs feci şekilde dövüldü

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü. Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi.

Metro istasyonunda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu şahıs feci şekilde dövüldü

DÖVÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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METRO İSTASYONUNDA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA DARBEDİLDİ METRO İSTASYONUNDA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA DARBEDİLDİ
Kaynak: DHA

Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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