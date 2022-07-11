İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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