Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı - Son Dakika

Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı yakalandı.

Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı yakalandı.


15 Temmuz Şehitler Otogarı metro istasyonunda dün akşam yaşanan olayda evine gitmek için metro bekleyen polis memuru Bünyamin Ö. belindeki silahını alan bir şahıs tarafından vurulmuştu. Kasığından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karışmıştı.


Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamaya yönelik yaptıkları çalışmalarda olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Ekipler, yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda zanlının metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığını daha sonra bindiği ticari taksi ile Okmeydanı Örnektepe Mahallesine geldiğini tespit etti. Çalışmaların devamında, Örnektepe Mahallesinde taksiden inen zanlının aynı mahallede aynı saatlerde meydana gelen meskun mahalde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kimliği tespit edilen zanlı, görevli memurun üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte Beyoğlu ilçesi Örnek Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Abdulsamet Ç. (24) isimli zanlının "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" konularından suç kayıtları olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisin silahını belinden alıp yaralayan saldırgan, aynı silahla kayıplara karıştı
21 yıllık polis, Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Avrupa 2.si oldu Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada! Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]