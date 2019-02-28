Metro İstasyonunda Raylara Düşen Kişi Nedeniyle Seferlerde Aksama Yaşandı
25 dakika önce
Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşandı.
YENİKAPI- Hacıosman
Metro hattı Darüşşafaka
istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek, metronun altında kaldı. Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İtfaiye
ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Metro İstanbul
, konu ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada seferlerin Atatürk
Oto Sanayi İstasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğini duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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