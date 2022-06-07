Metro istasyonundaki kadını raylara itti - Son Dakika
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Metro istasyonundaki kadını raylara itti

07.06.2022 13:25
Metro istasyonundaki kadını raylara itti

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti.

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi. - NEW YORK

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Metroda raylara atlayan kişi yaralı olarak kurtarıldı Metroda raylara atlayan kişi yaralı olarak kurtarıldı İstanbul metrosunda intihar girişimi! Raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı İstanbul metrosunda intihar girişimi! Raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metro istasyonundaki kadını raylara itti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro istasyonundaki kadını raylara itti - Son Dakika
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