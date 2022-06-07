Metro istasyonundaki kadını raylara itti - Son Dakika
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Metro istasyonundaki kadını raylara itti

07.06.2022 13:57

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti.

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

(İHA)

Metro istasyonundaki kadını raylara itti
Metro istasyonundaki kadını raylara itti
Metro istasyonundaki kadını raylara itti
Metro istasyonundaki kadını raylara itti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Metro istasyonundaki kadını raylara itti - Son Dakika

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