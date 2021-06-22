Metro'nun Adana mağazası 25. yılını kutluyor

Metro'nun Adana mağazası, kentte faaliyete başlamasının 25. yıl dönümünü kutluyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'nin en büyük 6. mağazası olan Metro Türkiye Adana mağazası, çeyrek asırdır kentte faaliyet gösteriyor.

Adana için iyi olanı yapmak amacıyla birçok çalışmaya imza atan Metro Türkiye, salgın döneminde "Küçük İşletmem İçin" hareketi kapsamında verdiği maddi desteklerle otel, restoran ve kafelerin yanında yer alırken, Adanalıların alışveriş deneyimini daha da iyileştirmek adına Metro Fast gibi modern çözümleri de sunuyor.

Türk mutfağının zengin potansiyelini ortaya çıkarmak için Adana'nın yerel lezzetlerini koruyan ve bu lezzetleri müşteriler ile buluşturan mağaza, en yakın iş ortaklarından olan otel, restoran ve kafelere yönelik hizmetleri ile de bölgeye katkıda bulunuyor.

İndirim kampanyası

Mağaza, bugünün önemi nedeniyle bir indirim kampanyası da başlattı. 21-27 Haziran'da geçerli kampanya kapsamında, işletmelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak.

25 yıldır Çukurova bölgesine hizmet veren ve Metro Türkiye'nin en büyük 6. mağazası olan Adana mağazası otel, restoran ve kafe işletmelerinin bir numaralı iş ortağı olma vizyonuyla çalışmalarını salgında aralıksız sürdürüyor.

Metro Türkiye'nin ülke genelinde iş ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği "Küçük İşletmem İçin" hareketi kapsamında, Adana'daki 40 işletmeye işletme başına 5 bin liralık ürün ve servis desteğinde bulundu.

"Adana'nın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Adana Mağazası Müdürü Hakan Atak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci unvanına sahip bir perakende şirketinin Adana mağazası olarak faaliyet gösterdiğimiz 1996 yılından bu yana biz de Çukurova bölgesinde öncü uygulamalarımızla ekonomik katma değer yaratıyoruz. Adana'da mağazamıza kayıtlı alışveriş yapan toplam 2 bin 200 HORECA müşterimiz bulunuyor. HORECA işletmelerinin sofralarını farklı kılacak, vegan, diyabetik, organik, coğrafi işaretli toplam 22 bin çeşit ürünümüzle sektörün tedarik noktasıyız. Mağazamızda HORECA için özel bu ürünler içerisinde balık ürünlerimiz de bulunuyor. 85'ten fazla balık çeşidiyle şehrin en büyük balık noktasıyız. Aynı şekilde hem kırmızı hem de beyaz et grubunda yine kalite ve çeşit ile şehrin en büyük et mağazasıyız. Yaklaşık 200'den fazla çeşit peynir ile şehrin güçlü şarküteri noktasıyız. Özellikle Ultra Freş guruplarımız bizi şehirde HORECA için çok önemli kılmakta. Yöresel ürünler noktasında ise halihazırda reyonlarımızda 20'den fazla Adana markası bulunuyor. Sunar Yağ, Beta Çay, Çay Çiftlik süt ürünleri, Aykan Sos, Doğanay Şalgam, Bal İkizi Şeker, Pak Yürek, Anavarza ve Binboğa Bal, Peros Deterjan, Fuji Klima bu ürünlerimizden başlıcaları."

Atak, işletmeleri desteklerken mağazayı ziyaret eden müşterilerine de en iyi denemi sunmak için yeni projeler hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu kapsamda Metro Fast çözümümüzü özellikle pandemi ile artan hızlı, kolay ve temassız alışveriş ihtiyacını karşılamak üzere Adana mağazamızda da uygulamaya soktuk. Müşterilerimizin kasada bekleme dönemini bitiren ve alışveriş için toplamda harcanan süreyi dakikalara düşüren böylesi önemli bir uygulamayı Adana'daki müşterilerimizin kullanımına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asırdır olduğu gibi gelecekte de ülkemizin en büyük şehirlerinden olan, bölgemizin tarım, ticaret ve kültür merkezi Adana'nın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken çalışanlarımız ile birlikte Adana için 'en iyi' olanı yapmak amacıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.