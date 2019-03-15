Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (3)

CENAZE MEHMET ALİ YALÇIN'A AİTİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçükten çıkarılan cenazenin, bekçi Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.

CENAZE MEHMET ALİ YALÇIN'A AİT



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçükten çıkarılan cenazenin, bekçi Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.



Göçük altında kalan diğer bekçi Mehmet Çiftçi'ye (69) ulaşmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Taylan YILDIRIM/İZMİR,





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