Son Dakika Haberleri: Metro Otoparkındaki Göçükte Can Veren Bekçiye Son Görev (2)

Metro Otoparkındaki Göçükte Can Veren Bekçiye Son Görev (2)

1 saat önce

DİĞER BEKÇİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Halkapınar Semti'nde yapmayı planladığı, 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, geçen çarşamba günü meydana gelen göçükte enkaz altında kalıp, yaşamını yitiren bekçilerden Mehmet Çiftçi (69)...

Metro Otoparkındaki Göçükte Can Veren Bekçiye Son Görev (2), System.String[]
DİĞER BEKÇİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Halkapınar Semti'nde yapmayı planladığı, 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, geçen çarşamba günü meydana gelen göçükte enkaz altında kalıp, yaşamını yitiren bekçilerden Mehmet Çiftçi (69) için, Karşıyaka'da bulunan Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Uzun süre lokantacılık yaptığı son dönemlerde de bekçiliğe başladığı öğrenilen Çiftçi'nin torunları tabutun başını beklerken, oğulları Habip Çiftçi ve Yıldırım Çiftçi de taziyeleri kabul etti. Çiftçi'yi arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinden 2 kişi de camiye gelerek, aileye baş sağılığı dileklerini iletti. Törene, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan da katıldı. Mehmet Çiftçi, ikindide kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

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