Metro saldırganı soruşturması: 3 metro çalışanının ifadesi alındı - Son Dakika

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'la ilgili soruşturmada, savcılığın talebiyle 3 metro görevlisinin ifadeleri alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yaptı. Olay yerinde görevli olduğu belirlenen 3 metro çalışanının ifadeleri alındı. Emniyet savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

GÖREVİ İHMAL İDDİASIYLA İFADELERİ ALINDI

Soruşturmada mağdur Senanur Damgacı da ifadesinde olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu belirtti. Savcılık metro yetkilileri hakkında 'görevi ihmal' iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Metro çalışanı 3 kişinin bu kapsamda ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyetin araştırmasında da olay sırasında bölgede özel güvenlikçi olmadığı belirlendi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYORÖte yandan Savcılığa emniyet tarafından gönderilen tüm güvenlik görüntülerinin incelendiği öğrenildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra metro saldırganı Emrah Yılmaz, 'Evden bileylemek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği' şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. Ayrıca olay yerinde güvenlik açığı olup olmadığı da belirlenecek. İfadeleri alınan görevlilerin ihmal iddiasını kabul etmediklerini belirttikleri öğrenildi.