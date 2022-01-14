Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Yılmaz'ın metro istasyonuna girerken kapı dedektörünün kırmızı ışık yakarak uyarı verdiği fakat o sırada güvenlik görevlisinin olmadığı görüldü. Ayrıca Yılmaz'ın olaydan sonra istasyonu içinde sigara yakarak uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz 24 Kasım'da Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Emrah Yılmaz'ın istasyona girerken metal dedektörünün uyarı verdiği fakat güvenlik görevlilerin o sırada orada bulunmadığı gözüküyor. Şikayetçiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da istasyona girdiği gözüken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'la tartışma yaşadığı sırada diğer yolcuların yaşananları dikkatle izlediği gözüküyor.

Şüphelinin olay sonrasında metro istasyonunda sigara yakmasının ve bıçağı beline koymasının ardından sakince olay yerinden uzaklaşması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.