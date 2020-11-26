Metro şantiyesinde beton mikseri devrildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de bulunan bir metro şantiyesinde yapılan çalışmalar sırasında bir beton mikseri devrildi. Kaza da araç sürücüsü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Atatürk mahallesi 330 sokak üzerinde bulunan metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre metro inşaatı sebebiyle yerin yaklaşık 100 metre altında tünel inşaatında çalışan bir beton mikseri henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför ambulans ile hastaneye kaldırdı.

(Volkan Kayalar/İHA)