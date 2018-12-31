Metro Seferleri 02.00'a Kadar Uzatıldı
41 dakika önce
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:17 Kaynak: DHA
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