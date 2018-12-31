Son Dakika Haberleri: Metro Seferleri 02.00'a Kadar Uzatıldı

Metro Seferleri 02.00'a Kadar Uzatıldı

41 dakika önce

METRO İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Metro Seferleri 02.00'a Kadar Uzatıldı, System.String[]
METRO İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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