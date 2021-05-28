METRO SEFERLERİ DURDU YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

METRO SEFERLERİ DURDU YOĞUNLUK OLUŞTU
28.05.2021 20:30
M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu.
M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle yolcular taşınırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı. Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu. Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.
Son Dakika Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Tamir etmek için beton mikserinin altına giren şoför, feci şekilde can verdi Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı