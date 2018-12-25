Metro Seferleri Normale Döndü
53 dakika önce
Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.
Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.
Alınan bilgiye göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.
Ataköy- Bahçelievler
İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı.
Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:58 Kaynak: AA
Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu
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