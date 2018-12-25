Son Dakika Haberleri: Metro Seferleri Normale Döndü

Metro Seferleri Normale Döndü

53 dakika önce

Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

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Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

Alınan bilgiye göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.

Ataköy- Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı.

Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:58 Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel
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