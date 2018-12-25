Son Dakika Haberleri: Metro Seferleri Normale Döndü

Metro Seferleri Normale Döndü

56 dakika önce

Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

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Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü. Olay akşam saatlerinde Ataköy - Bahçelievler metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılamadı. Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler saat 20.40 itibari ile normale döndü.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Ataköy, Güncel
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