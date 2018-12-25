Son Dakika Haberleri: Metro Seferlerinde Aksama

Metro Seferlerinde Aksama

30 dakika önce

Metroda yaşanan bir intihar nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

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Metroda yaşanan bir intihar nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.

Ataköy- Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferlerin Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:42 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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