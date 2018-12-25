Metro Seferlerinde Aksama
30 dakika önce
Metroda yaşanan bir intihar nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Metroda yaşanan bir intihar nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.
Ataköy- Bahçelievler
İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferlerin Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:42 Kaynak: AA
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