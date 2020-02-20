METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (2) - Son Dakika

METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (2)
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazlı
metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı- Aksaray
istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Yaklaşık 1saat süren aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
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-Duraklarda bekleyenler
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