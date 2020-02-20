Metro seferlerinde aksama (2) - Son Dakika
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Metro seferlerinde aksama (2)

11 dakika önce

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

Metro seferlerinde aksama (2), System.String[]
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Yaklaşık 1saat süren aksama nedeniyle  bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.


- İstanbul
Aksaray, Kirazlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
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