Son Dakika Haberleri: Metro Serisinin Yazarı: "Pc Oyuncuları, Lütfen Bize İhanet Etmeyin!"

Metro Serisinin Yazarı: "Pc Oyuncuları, Lütfen Bize İhanet Etmeyin!"

1 saat önce

Metro serisinin başarılı yazarı Dmitry Glukhovsky, PC oyuncularının yapımcıya ihanet etmemesini istedi.

Metro Serisinin Yazarı:
Metro serisinin yazarı Dmitry Glukhovsky, hem oyunlarla hem de kitabın film uyarlamasıyla çok yakından ilgileniyor. Öyle ki Glhovsky, MGM'in yapmakta olduğu filmin gidişatını hiç beğenmemiş ve tek kalemde iptal etmişti.



Hatırlarsanız geçtiğimiz aydan beri oyun dünyası Metro: Exodus ekseninde şekillenen Epic Games Store ve Steam savaşıyla çalkalanıyordu. Metro: Exodus'un Steam'de çıkmayacak olması sonrasında, serinin oyunları olumsuz yoruma boğulmuştu.



Gelinen son noktada işler iyice arapsaçına döndü. Oyunun iyi satış rakamları elde edip edemeyeceği büyük merak konusu. Endişe içinde olanlardan biri de kitabın yazarı Dmitry Glukhovsky... Ünlü Rus yazar, 4A Games ve Deep Silver'ın bugüne dek hep serinin ruhunu yansıtan, atmosferi ve oynanışı mükemmel oyunlar tasarladığını belirtti.

Oyunun yapımcısı ve dağıtımcısına duyduğu memnuniyeti belirten yazar, oyunun hayranlarının boykota gitmemesini rica etti. Elbette insanın aklına, çıkışına 1 aydan az kalmış bir oyunu bir anda Steam'den çekip bambaşka platforma koymanın ihanet olup olmadığı konusu geliyor. Bakalım oyuncular nasıl bir tepki içerisinde olacaklar.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:45 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öksürük Şikayetiyle Hastaneye Giden Kadın, Hastalığını İlk Kez Denenen Yöntemle Yendi El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı Müslüman Mahkum, İdamı İçin Yanında İmam İsteyince İnfazı Durdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metro Serisinin Yazarı: "Pc Oyuncuları, Lütfen Bize İhanet Etmeyin!"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]