Metro Serisinin Yazarı: "Pc Oyuncuları, Lütfen Bize İhanet Etmeyin!"

Metro serisinin yazarı Dmitry Glukhovsky, hem oyunlarla hem de kitabın film uyarlamasıyla çok yakından ilgileniyor. Öyle ki Glhovsky, MGM'in yapmakta olduğu filmin gidişatını hiç beğenmemiş ve tek kalemde iptal etmişti.Hatırlarsanız geçtiğimiz aydan beri oyun dünyası Metro: Exodus ekseninde şekillenen Epic Games Store ve Steam savaşıyla çalkalanıyordu. Metro: Exodus'un Steam'de çıkmayacak olması sonrasında, serinin oyunları olumsuz yoruma boğulmuştu.Gelinen son noktada işler iyice arapsaçına döndü. Oyunun iyi satış rakamları elde edip edemeyeceği büyük merak konusu. Endişe içinde olanlardan biri de kitabın yazarı Dmitry Glukhovsky... Ünlü Rus yazar, 4A Games ve Deep Silver'ın bugüne dek hep serinin ruhunu yansıtan, atmosferi ve oynanışı mükemmel oyunlar tasarladığını belirtti.Oyunun yapımcısı ve dağıtımcısına duyduğu memnuniyeti belirten yazar, oyunun hayranlarının boykota gitmemesini rica etti. Elbette insanın aklına, çıkışına 1 aydan az kalmış bir oyunu bir anda Steam'den çekip bambaşka platforma koymanın ihanet olup olmadığı konusu geliyor. Bakalım oyuncular nasıl bir tepki içerisinde olacaklar.