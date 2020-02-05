Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı - Son Dakika

Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu'nun Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı
Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 05:00:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]