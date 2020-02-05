Son Dakika › Güncel › METRO TÜNEL İNŞAATINDA KAZA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
METRO TÜNEL İNŞAATINDA KAZA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
17 dakika önce
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.
Görüntü Dökümü:
------------------
Şantiyeden görüntüler
Detaylar
- İstanbul
Son Dakika Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek