Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı- Pendik
metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar
Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.
- İstanbul
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