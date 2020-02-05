Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü.

Metro tünel inşaatında kaza: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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