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Metro tüneli inşaatı çöktü - Son Dakika

Metro tüneli inşaatı çöktü

02.02.2022 09:02

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde otoyolun altındaki metro tüneli inşaatında çökme meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde otoyolun altındaki metro tüneli inşaatında çökme meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin kuzeyindeki Marginal Tiete otoyolunun altındaki metro tüneli inşaatında yaşanan kazanın ardından çökme meydana geldi. Kazada, otoyolun bir kısmı da çökme nedeniyle yıkılırken, şantiye sular altında kaldı. Kaza sonrasında bir şeridi tamamen çöken Marginal Tiete otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kaza sırasında fışkıran atık suyla temas eden iki işçinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, düzenlenen basın toplantısında, kazanın metro inşaatı sırasında atık su borusuna verilen zarar sonucu meydana geldiğini açıkladı. Ancak metro inşaatını üstlenen İspanyol Acciona şirketi ise kazada, atık su sistemine zarar verilmediğini söyleyerek kazanın, bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve erozyon sebebiyle meydana geldiğini belirtti. İtfaiye ekipleri de olayın kanalizasyon patlaması mı yoksa yakındaki nehir yatağından mı kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Metro tüneli inşaatı çöktü
Metro tüneli inşaatı çöktü
Metro tüneli inşaatı çöktü

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Sao Paulo, Brezilya, Metro, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metro tüneli inşaatı çöktü - Son Dakika


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