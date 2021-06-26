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METRO TÜNELİNDE SERGİ - Son Dakika

METRO TÜNELİNDE SERGİ

26.06.2021 15:34

Harbiye yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' adıyla sergi açıldı.

TAKSİM-Harbiye yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' adıyla sergi açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Yenikapı- Hacıosman metro hattı yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' isimli sergisi açtı. 3 araştırmacı ve 17 sanatçının, 40 eser ile oluşturduğu sergi, 26 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'da günün rutin telaşı ve temposu içinde kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırmanın zorlaştırdığını belirtti. Soy, 'Burası Taksim yaklaşım tüneli. Bugün itibariyle İstanbul'a yeni bir sanat ve etkinlik alanı katıyoruz, kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Soy, "Burası yaklaşım tüneli adını verdik. Aslında teknik adı da yaklaşım tüneli. Yaklaşım tünelleri, metro kazısı yapılırken lojistik amaçlı açılan yerler. Tünele ekipmanların girip çıkabilmesi, malzemelerin girip çıkabilmesi için açılan yerler. Bunlar genellikle sonradan kapatılırlar ama burası da açık kalmış bir yer. Biz burayı gördüğümüzde çok heyecanlandık. O yüzden de çok uygun sanat etkinlikleri yapmak için. Bunu kazandırdığımız için de çok mutluyuz İstanbul'a. Ziyaretçileri bekliyoruz. Bugün itibariyle 'İstanbul'da Şifa Bulmak' isminde bir sergiyle bunun açılışını yapıyoruz. Ondan sonra İstanbul'u sanatçıların burası hizmetinde olacak, çok güzel sergiler açılacağını düşünüyorum. Uluslararası sanatçılardan da ilgi var. Uluslararası sergilerde olacak. Ayrıca da birçok etkinlikler de yapılacak. Hayırlı olsun İstanbul'a armağanımız olsun" şeklinde konuştu.

'KOLERADAN KORONAYA, KENTTE ŞİFA MESELESİNE ODAKLANDIK"

Serginin küratörlüğünü yapan Melis Bektaş, sergi için 1 yıldır hazırlandıklarını söyledi. Bektaş, 'Bu sergi aslında 'İstanbul'da Şifa Bulmak' çok katmanlı bir sergi. Süreci de aynı şekilde katmanlı oldu. Yaklaşık 1 yıldır bu sergi için çalışıyoruz. 6 aydır da bu mekana yerleşmek ve burada sanatçıların üretmesi üzerine çalışıyoruz. Koleradan koronaya, kentte şifa meselesine odaklandık aslında. Sergide sadece sanatçılar yok. 20 katılımcılı bir sergi bu. 3 araştırmacı ve 17 sanatçı var. Süreç boyunca herkesin birbirinden beslediği, hem sanat kısmı hem araştırma kısmının iç içe geçtiği bir iş bu. Çok farklı disiplinlerden sanatçılar şifayı alt başlıklara ayırdılar ve herkes kendi açısından kendi disiplininden işler yarattı. Bu işlerin her biri aslında tünel boyunca birbiriyle konuşuyor ve bunları takip etmek çok kolaylaşıyor" diye konuştu. Bektaş, 'Burası bir tahliye alanı olarak kurgulanmış bir tünel. Yani dolayısıyla olağanüstü durumlar için yapılmış bir şey. Sanatçılar bu olağanüstü hal içinde ne yaratabilirler, nerede gösterebiliriz bunu diye düşünürken bu mekanın hem çağdaş sanat açısından hem İstanbul'un kültür haritası açısından çok faydalı olacağını ve birbirini çok tamamladığını gördük. Dolayısıyla olağanüstü bir hal için inşa edilmiş bir mekanda, olağanüstü hallerde yeşermiş bir sergiyi görecekler ve bunu takip edecekler" dedi.

Kovid-19 nedeniyle HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümünün ardından 25'er kişilik gruplar halinde Pazar günleri hariç 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilen sergiye, Çarşamba günleri 15.00-19.00 saatleri arasında küratör eşliğinde turlar düzenlenecek. Ayrıca sergi 1 Temmuz'dan itibaren Pazar günleri de açık olacak. 200 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 4.5 metre yüksekliğindeki tünelin, bir ucu yerin altında rayında giden hayata, diğer ucu Taksim Harbiye'ye açılıyor.

METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ
METRO TÜNELİNDE SERGİ

Hacıosman, İstanbul, Taksim, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRO TÜNELİNDE SERGİ - Son Dakika


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