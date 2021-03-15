Metro Türkiye, 20 tedarikçisi ile birlikte gıda atıklarını yüzde 50 azaltacak

Metro Türkiye, gıda atıklarıyla mücadele için başlattığı yeni proje kapsamında, 20 tedarikçisi ile birlikte 2030'a kadar gıda atıklarını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.

Metro Türkiye'nin açıklamasına göre, ???????şirket, gıda atığı çalışmaları kapsamında sektördeki öncülüğüyle 5 yılı aşkın süredir yüz binlerce öğüne denk gelen gıdaları atık olmaktan kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, araştırmaları ve çalışmalarıyla kamu kurumlarının yönetmeliklerine temel oluşturuyor, otel, restoran ve kafe işletmelerini atık ve kayıplarla ilgili bilgilendiriyor.

Gıda atıklarıyla mücadele kapsamında 2015'ten beri yürüttüğü çalışmalarına yenisini ekleyen şirket, Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefi arasında yer alan "12. Sorumlu Üretim ve Tüketim" hedefi kapsamındaki "atıkların azaltılması" için tedarikçi ekosistemini harekete geçirerek 2030'a kadar gıda atıklarını yüzde 50 azaltmayı amaçlıyor.

Şirket, bu amaç kapsamında Türkiye'nin önde gelen markalarının da aralarında bulduğu 20 tedarikçisi ile birlikte uluslararası 10x20x30 Gıda Kayıp ve Atıkları ile Mücadele Girişimi'ne katıldı. Metro Türkiye, grubun faaliyet gösterdiği 34 ülke içerisinde bu girişime dahil olan ilk ülke oldu.

Hedefe ulaşmak için yapılacak çalışmalar kapsamında tedarikçilere bu aydan itibaren "fazla gıda" konusunda eğitimler verilecek. Bu eğitimlerde atık azaltma yöntemleri konusunda içerikler hazırlanacak ve tedarikçiler atıklarını nasıl yönetebilecekleri ve nasıl ölçümleyebilecekleri konusunda bilgilendirilecek.

Ayrıca küresel Gıda Kayıp ve Atık Ölçüm ve Raporlama standartlarına (FLW protokolü) uygun şekilde atık ölçümü yapacak bir metot da tedarikçilerle paylaşılacak. Daha sonra tedarikçiler, atık ölçümlerini yaparak atıkların kaynağını tespit edecek, temel nedenlerini belirleyecek ve haziran ayı itibarıyla çalışmalara başlayacak.

Metro Türkiye'nin başlattığı girişime katılan tedarikçiler arasında Unilever, Peyman, Reis, Trakya Et-Polonez, Barilla, Akgıda, Abba, Ettat, Melodi, Kılıç, Chef Seasons, Erüst, Aydın Kuruyemiş, İstanbul Gıda-Yurt konserve, Tukaş, Sultansu, Hermos, Eker, Dal Mantar ve Orhan Reis yer alıyor.

"Gıda atıklarına karşı tüm paydaşlarla birlikte adım atmak büyük önem taşıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, atık yönetimi süreçlerini tedarik zincirinin tüm halkalarına odaklanarak operasyonlarından sektöre kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla yönettiklerini bildirdi.

Gıda atığıyla mücadele sürecini üç adım üzerine inşa ettiklerini kaydeden Türüng, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk adımı kendi operasyonlarımızda gıda atığını azaltan projelere başlayarak attık ve bugüne kadar 800 tona yakın gıdayı çöp olmaktan kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İkinci adımda sektöre öncülük eden ve geniş kitlelere yaydığımız bilinçlendirme projeleriyle gıda atığına karşı mücadele ettik. TÜBİTAK ile Türkiye'de ilk defa gıda kayıplarının bilimsel verilere dayanarak fiziksel olarak ölçümlemesini de yaparak 'Türkiye'de Meyve Sebze Tedarik Zincirinde Yaşanan Kayıp Miktarlarının Belirlenmesi' araştırmasını yaptık."

Türüng, otel ve restoranlarda atıkların ölçümleme çalışması gerçekleştirdiklerini ve atığın oluştuğu kritik yerleri Horeca sektörüyle paylaşarak menü planlamadan stok yönetimine veya tabak büyüklüğüne kadar atık yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Bu yıl itibarıyla üçüncü adımı atarak gıda atıklarını tedarik zincirinde de azaltabilmek amacıyla 10x20x30 Gıda Kayıp ve Atıkları ile Mücadele Girişimi'ne katıldıklarını aktaran Türüng, "Sektöre örnek olacak çalışmalara imza atarken bu konuda tüm paydaşlarımızı da dahil ederek daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.