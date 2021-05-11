Metro Türkiye, çiftçilere ve üreticiye verdiği desteklerle yerel üretimi güçlendiriyor - Son Dakika

Metro Türkiye, çiftçilere ve üreticiye verdiği desteklerle yerel üretimi güçlendiriyor

11.05.2021 11:57
Metro Türkiye, çiftçilere ve üreticiye verdiği desteklerle yerel üretimi güçlendiriyor, System.String[]

Metro Türkiye, verdiği eğitimler ile çiftçilerin ürünlerinin gerçek değerinin ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, 800'ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle de iş birliği yürütüyor.

Metro Türkiye, verdiği eğitimler ile çiftçilerin ürünlerinin gerçek değerinin ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, 800'ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle de iş birliği yürütüyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çiftçilik mesleğinin önemine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 14 Mayıs'ta Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar salgın döneminde yerel ürünlerin tercih edilme oranının yüzde 54'ten yüzde 76'ya ulaştığını gösteriyor. Bu yükseliş, tüketicilerin artan gıda ihtiyacını karşılamasını sağlayan çiftçilerin ve yerel tarımın ne denli önemli olduğu da bir kez daha ortaya koydu.

30 yıldır Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağını dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, sadece salgında değil kuruluşundan bu yana yerel tarımın ve üreticinin kalkınmasını sağlayan çalışmalar yapıyor.

Sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında eğitimler vererek üreticileri bilgilendiren Metro Türkiye, 2012 yılından bu yana yürüttüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile de yerel ürün tedarikçilerini Coğrafi İşaretli Ürün sertifikası alabilmeleri için destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri sadece ekonomik değere dönüştürmekle kalmıyor, küresel pazarlara açılmasına da aracılık ediyor. Bu kapsamda 2018 yılından bu yana Metro'nun faaliyet gösterdiği ülkelere 10 milyon avro değerinde 12 bin 500 ton coğrafi işaretli ve yerel ürün ihraç eden Metro Türkiye, ayrıca yeni ürünlerin reyonlarında yer alması için de kooperatif fuarlarına katılıyor. Burada üretici grupları ve kooperatiflerle bir araya gelerek; ambalajlama, etiketleme, paketleme gibi noktalarda Metro standartlarını nasıl karşılayabileceklerini aktararak bu ürünleri hak ettiği değerlerde pazara sunulmasını sağlıyor.

Tedarikçilerin yüzde 99'unu yerel tedarikçiler oluşturuyor

Açıklamaya göre, kooperatifleri desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifi'nin logolu meyve sebze ürünlerini satan ilk perakendeci olan Metro Türkiye'de yaklaşık 5 bin tedarikçinin yüzde 99'u yerel tedarikçilerden oluşuyor. Tedarikçi ödemelerinin yüzde 98'i yerel tedarikçilere yapılıyor. Metro Türkiye, sezonuna bağlı olarak, meyve sebze ürünlerinin de yüzde 25 ile 30'luk bölümünü kooperatiflerden tedarik ediyor.

Metro Türkiye, yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyor, mağazalarında satılan meyve sebzenin yüzde 98'i ise Türkiye'de üretiliyor. Ayrıca ekonomik katkının yanında, yerel ürünlerin markalaşmasına verdiği destek ve çiftçileri güçlendirmeye yönelik projeleriyle yerel kalkınmada da rol oynayan Metro Türkiye, 800'ün üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle iş birliği yapıyor.

Uzmanların katılımı ile eğitimler veriyor

Her alanda olduğu gibi yerel üretim ve kooperatifleşme konusunda da eğitimin önemine inanan Metro Türkiye, bu amaçla üreticilerin ürünlerinden nasıl daha çok verim alabilecekleri, ürünlerini nasıl daha doğal yetiştirilecekleri, tohumları nasıl saklayabilecekleri gibi birçok konuda uzmanlardan eğitim almalarını sağlıyor. Son olarak Türkiye Kooperatifçilik Vakfı birlikte Antalya'daki kadın kooperatiflere de verilen bu eğitimler sayesinde sürdürülebilir tarım güçleniyor, yabancı tohumdan kaynaklanan yerel tohumun bozulma riski en aza iniyor.

Tüketicileri gıda ürünlerinin üretim süreçleri hakkında tüm şeffaflığıyla bilgilendiren "Tabağında Ne Var?" hareketi kapsamında sunduğu izlenebilirlik çözümleri için üreticilere eğitimler vererek onları dijital dünya ile buluşturuyor ve tüketiciler tarafında bilinirliklerini artırıyor. Örneğin son olarak meyve ve sebzede izlenebilirlik uygulaması kapsamında ürün ve künye bağlantısı ve izlenebilirlik dijital altyapısı konusunda yaklaşık 200 tedarikçiye eğitim verirken kooperatiflere ve tedarikçilere teknolojik ekipmanların alımında da kolaylık sağladı.

Kooperatiflerde kadın iş gücünü de destekliyor

Kooperatifleşme alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşıyan Metro Türkiye, kadın iş gücünü destekleyerek herkesin kazandığı ekonomik bir model de yaratıyor. Meyve ve sebzeden konserve ürünlerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve mutfak ürünlerine kadar 12 kategoride yaklaşık 40 kadın girişimci ve kooperatifle birlikte çalışıyor. Örneğin mor soğan için Bereketli Eller Kadın Kooperatifi ve Kavacık Üzümü için tamamı yöre kadınlarından oluşan, Kavacık Kadın Girişim Üretici Kooperatifi ile iş birlikleri bulunuyor. Yine bu kapsamda Urla Kooperatifi'ne bağlı kadın üreticilerin yetiştirdiği taze enginarlar da Metro Türkiye raflarında yerini almaya başladı. Metro Türkiye bu çalışmalarıyla başta kadınların güçlenmesine destek olurken yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

"Çiftçilerimizin emeğini paha biçilemez bir değer olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, "Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak, onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeğini paha biçilemez bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle 30 yıldır vefakar çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması gibi birçok konuda onların yanında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı yörelerde yerel üreticilerle çalıştıklarını, kooperatifleri ve üreticileri sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında bilinçlendirdiklerini, belirli bölgelere ait ürünleri kooperatiflerden aldıklarını, kooperatifleri ürün seçimi, ürün miktarının belirlenmesi, etiketleme ve ambalajlama konularında desteklediklerini belirten Alkaç, "Kooperatifleri desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifi'nin logolu meyve sebze ürünlerini satan ilk perakende noktası olmanın haklı gururunu yaşıyor, ekosistemimizde 800'ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle iş birliği yapıyoruz. Gelecekte de çiftçilerimizle iş birliği içinde olmaya, tarımsal faaliyetlerin güçlenmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kooperatif, Türkiye, Tarım, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metro Türkiye, çiftçilere ve üreticiye verdiği desteklerle yerel üretimi güçlendiriyor - Son Dakika


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