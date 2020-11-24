Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası - Son Dakika

Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası

24.11.2020 13:07
Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası, System.String[]

Metro Türkiye, 30'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak müşterilerine BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil ve birçok hediye kazanma şansı sunduğu bir çekiliş kampanyası başlattı.

Metro Türkiye, 30'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak müşterilerine BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil ve birçok hediye kazanma şansı sunduğu bir çekiliş kampanyası başlattı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım'da başlayan ve 6 Ocak'a kadar sürecek kampanya kapsamında KDV hariç 300 liralık alışveriş yapan tüm Metro Kart sahipleri, çekilişe katılma hakkı kazanabilecek.

Çekiliş sonucunda bir kişiye BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil, 70 kişiye iPhone 11 64 GB ve yine 70 kişiye LG 140 Ekran 4K UHD Smart TV hediye edilecek.

Metro Türkiye 30'uncu yılını restoranlara verdiği destekle kutlamaya devam ediyor

Metro Türkiye, hem tüketicilere hem de restoran müşterilerine özel bir çek kampanyası da düzenliyor. Tüm Metro Türkiye müşterileri, kampanyaya kayıt olduktan sonra yapacakları ikinci KDV hariç 300 liralık alışverişlerinde, tek sefer olacak şekilde 50 liralık çek kazanıyor. Tüm müşteriler bu çeklerini 15 Şubat 2021'e kadar www.metroisinmutfaginda.com sitesinde yayınlanan listede yer alan 23 farklı ildeki 400'e yakın restoranda paket servis ve gel-al hizmeti de dahil olacak şekilde kullanabiliyor. Web sitesinde yer almayan profesyonel müşteriler de yine listedeki restoranlarda ya da Metro mağazalarında bu çekleri kullanabilecek.

Ayrıca müşteriler kampanya ile kazandığı 50 liralık çeki web sitesinde yer alan restoranlarda harcadıklarında restoran sahipleri de aynı değerde hediye çeki kazanmış sayılıyor ve çekleri Metro Türkiye mağazalarında yapacakları alışverişlerde kullanabiliyor.

Metro Türkiye, bu çek kampanyası sayesinde alınan son önlemlerle paket servise geçen işletmelerin işlerine devam etmelerine katkıda bulunmaya devam edecek.

"Müşterilerimize destek olmak için bu kampanyayı hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız 1990 yılından bu yana tüketiciler için güvenilir alışverişin adresi olmak için çalışıyoruz. Kovid-19 nedeniyle tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçerken müşterilerimiz için birçok proje ve uygulamaya imza attık. Pandemiye karşı alınan yeni önlemler sebebiyle paket servise geçen restoran müşterilerimizin yanında olmak üzere hediye kampanyamıza onları da dahil ettiğimiz farklı bir kurgu da ekledik. 30'uncu yılımızı hem tüm müşterilerimize farklı hediye seçenekleri sunarak hem de bu kampanyayı restoranlarda da alışveriş yapılabilecek şekilde tasarlayarak herkesin birbirine destek olabileceği bir şekilde kutlamak istedik."

Hem profesyoneller hem tüketiciler Metro Kart sahibi olabiliyor

Müşterilerin kazandıkları çekiliş hakkından faydalanabilmeleri için www.metroisinmutfaginda.com sitesinde yer alan kampanya katılım formunu bir kereye mahsus olmak üzere doldurmaları gerekiyor. Metro Kart sahibi olmayan müşteriler ise yine KDV hariç 300 lira ve üzeri tutarındaki alışverişleri sonrasında kart çıkararak yaptıkları alışverişler ile kampanyaya kayıt olabilecek.

Bireysel müşteriler Metro mağazaları girişinde bulunan kiosktan, mağazaların müşteri girişlerindeki danışma alanından, Metro Türkiye mobil uygulamasından, www.metro-tr.com adresinden ve 444 50 40 çağrı merkezini arayarak da kayıt olabiliyor. Profesyonel müşteriler ise müşteri girişlerindeki danışmadan, web sitesi ve Metro Türkiye mobile uygulaması üzerinden ticari kart çıkarabiliyor.

Otomobil, Türkiye, Kasım, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası - Son Dakika


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