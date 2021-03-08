Metro Türkiye'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel farkındalık hareketi

Kadın istihdamı çalışmalarını kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle yaptığı iş birlikleriyle tüm ekosistemine yayan Metro Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için GAP İdaresi Başkanlığı'na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ile bir iş birliği yaptı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Metro Türkiye'nin yaklaşık 4 bin mağaza çalışanı, bugün Mardinli kadınlar tarafından özel olarak üretilen #iştekadıngücü yazılı mor renkli maskeleri takarak kadın istihdamının önemini ve kadınların çalışma hayatındaki gücünü göstermek için farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Metro Türkiye'nin çalışmalarında kadın istihdamı konusu önemli bir yer tutuyor. 2020 sonu verilerine göre, kadın çalışan oranı yüzde 32, merkez ofisteki kadın çalışan oranı yüzde 42, yönetim kurulundaki kadın yöneticilerin oranının yüzde 50 olduğu Metro Türkiye, aynı zamanda ekosisteminde de kadın istihdamını destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türün, Metro Türkiye bünyesinde kadın çalışan sayısını artırmaya önem vermekle kalmayıp aynı zamanda sektörde de kadın istihdamını desteklediklerini, bu amaçla kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle iş birlikleri yaptıklarını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için GAP İdaresi Başkanlığı'na bağlı ÇATOM ile iş birliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Sektörümüzde her türlü desteğe ve iş birliğine hazırız"

Türün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mardinli kadınlar tarafından özel olarak üretilen mor maskeleri, işte kadın gücünde farkındalık yaratmak amacıyla 4 bin mağaza çalışanımız, 8 Mart'ta tüm mağazalarımızda taktı. Bu şekilde #iştekadıngücü etiketinin yazdığı maskelerimizle kadın ve erkek tüm çalışma arkadaşlarımız, kadınların iş hayatında var olmalarının ne kadar önemli olduğunu müşterilerimizi ağırlarken de göstermiş oldu.

Mağazalarımızdan raflarımızdaki ürünleri tedarik ettiğimiz üreticilere kadar tüm alandaki kadınların desteklenmesinin, cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkıda bulunarak toplumsal refah düzeyini artıracağını düşünüyorum. Özel sektör ile kamu bunun için el ele verirse çok daha hızlı ve kalıcı çözümler bulunacağına inanıyorum. Metro Türkiye olarak bu konuda kendi sektörümüzde her türlü desteğe ve iş birliğine hazırız. Bu vesileyle dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, böyle bir güne ihtiyacımızın kalmadığı, eşitliğin sağlandığı bir ortama ulaşmamızı diliyorum."

Verilen bilgiye göre, Metro Türkiye, 2018'de yetenek gelişimini desteklemeyi amaçlayan ve kadın yetenek gelişimi için tasarlanmış Kadın Liderlik Programı'nı başlattı. Şirket, programla Metro'daki kadın yetenekleri geliştirmeye yatırım yapıyor ve perakende iş alanında güçlü bir kadın yetenek hattı oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Metro Türkiye'nin ayrıca gönüllü kadın çalışanlarının iş hayatında yetkinliklerini artırma ve deneyimleri paylaşma amacıyla oluşturduğu "Ticarette Kadınlar" isimli uluslararası topluluğu da bulunuyor.