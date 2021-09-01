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Metro Türkiye'den balık sezonuna özel deniz balıklarında yüzde 15 indirim - Son Dakika

Metro Türkiye'den balık sezonuna özel deniz balıklarında yüzde 15 indirim

01.09.2021 14:06
Metro Türkiye'den balık sezonuna özel deniz balıklarında yüzde 15 indirim, System.String[]

Metro Türkiye, hem yeni balık sezonunu kutlamak hem de tüketicileri daha fazla balık tüketmeye teşvik etmek için 1-15 Eylül'de tüm deniz balıklarını reyon fiyatı üzerinden yüzde 15 indirimle müşterilerine sunacak.

Metro Türkiye, hem yeni balık sezonunu kutlamak hem de tüketicileri daha fazla balık tüketmeye teşvik etmek için 1-15 Eylül'de tüm deniz balıklarını reyon fiyatı üzerinden yüzde 15 indirimle müşterilerine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, balık sezonunun başlamasıyla birlikte Metro Türkiye, ağdan sofraya gerçekleştirdiği kontroller ve sunduğu izlenebilirlik çözümleri ile balıkları güvenle tüketicilerle buluşturuyor.

30 yıldır müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye'nin uyguladığı analiz çalışmaları ve yüzde 100'e yakın izlenebilirlik çözümleri sayesinde tüketiciler taze et, bal, meyve ve sebzenin yanı sıra hem deniz hem kültür balıklarını da geçmişte olduğu gibi güvenle tüketmeye devam edecek. Raflarındaki tüm deniz ürünlerini av ve boy yasaklarına uygun bir şekilde tüketicilere sunan Metro Türkiye'nin reyonlarına gelen tüm deniz balıklarında periyodik olarak kurşun, kadmiyum ve cıva olmak üzere toplam üç parametrede ağır metal analizleri de uygulanıyor. Ayrıca, Metro Türkiye son dönemde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle Marmara Denizi'nden gelen deniz ürünlerini de mevcut analizlere ek 6 mikrobiyolojik test parametresi ile birlikte toplam 9 parametrede analiz ederek müşterilerine güvenle ulaştırıyor.

Tüketiciler bilgiyle de besleniyor

"Tabağında ne var?" hareketi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla taze et, balık, bal ve meyve sebze ürünlerinde izlenebilirlik çözümleri sunmanın çok ötesine geçen Metro Türkiye, balıkların tüm üretim süreçleri hakkında şeffaflıkla bilgilendirme yaparak tüketicileri bilgiyle de besliyor.

Bugün itibarıyla deniz balıklarında yüzde 100'e yakın bir izlenebilirlik sunan Metro Türkiye'nin bu çözümü sayesinde tüketiciler, deniz balıklarının hangi denizden geldiğini, hangi tarihte avlandığını, hangi tedarikçiden tedarik edildiğini ürünlerin üzerindeki QR kodu akıllı telefonlarının kamerasına okutarak kolaylıkla öğrenebiliyor.

Balıklar uygun fiyatlarla sofralarda yerini alacak

Metro Türkiye, hem yeni sezonu kutlamak hem de müşterilerini balık tüketimi konusunda teşvik etmek için 1-15 Eylül'de tüm deniz balıklarını reyon fiyatı üzerinden yüzde 15 indirimle müşterilerine sunacak. Böylelikle tüm süreçleri takip edilen, sürdürülebilir politikalarla tezgahtaki yerini alan taze ve güvenilir balıklar yeni av sezonunda da uygun fiyatlarla sofralarda yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, tüketicilerin balık ürünlerinde ağdan tabağa tüm süreçler hakkında bilgiye ulaşmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm gıda ürünlerinde olduğu gibi balıkta da müşterilerimizi tabaklarında ne olduğunu takip etmelerinin ve tükettikleri ürünlerin bilgiyle izini sürmelerinin ne denli önemli olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda kırmızı et, bal, meyve & sebze ürünlerinin yanı sıra balık ürünlerini de izlenebilirlik çözümleri ile müşterilerimizle buluşturuyor, ağdan tabağa uzanan yolculuklarını tam bir şeffaflıkla paylaşıyoruz. Deniz balıklarında da bir ilk olarak 2017 yılından bu yana izlenebilirlik sunuyoruz. Ülkemizde müsilaj sorunun ortaya çıkması ile bu ürünlerimizde izlenebilirlik kapsamını genişletme adına çalışmalarımızı daha da hızlandırdık ve bugün itibarıyla deniz balıklarında yüzde 100'e yakın bir izlenebilirlik sunuyoruz. Müşterilerimize balıkların ağdan sofraya uzanan hikayesini avlandığı denizden, avlanma tarihine ve tedarikçi bilgisine kadar sunarken, analiz çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Balığın kaynağını bilerek ve güvenerek tüketmek isteyen herkesi Metro Türkiye'ye davet ediyoruz."

Marmara Denizi, Türkiye, Eylül, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye'den balık sezonuna özel deniz balıklarında yüzde 15 indirim - Son Dakika Ekonomi


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