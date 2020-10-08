Metro Türkiye, ekolojik dengeye katkı sağlamayı hedefliyor - Son Dakika

Gıda ürünlerinde doğal dengeyi koruyarak verimli üretimin sağlanması için hayvan refahı da büyük önem taşıyor. Metro Türkiye, hayvan refahını koruyarak ekolojik dengeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Metro Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'da 154 çiftlikte hayvan refahı denetimi yapan Metro Türkiye, bu konuda tedarikçilere düzenli olarak eğitimler veriyor. Şirket ayrıca 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı tüm yumurtalarının kafessiz, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

Yumurtanın besleyici değerine dikkati çekmek ve tüketimi yeterli seviyeye getirmek amacıyla, 1995 yılından bu yana her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan "Dünya Yumurta Günü" Türkiye'de de 2008 yılından bu yana kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yıllık çalışmaya göre, son beş yılda, on milyonlarca insan daha kronik olarak yetersiz beslenenlerin saflarına katıldı. Dünya'da Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporunda, 2019'da yaklaşık 690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği tahmin ediliyor.

Beslenme ile ilgili söz konusu tablo dikkate alındığında gıda ürünlerinde verimli ve sağlıklı üretim, dolasıyla hayvan refahı da büyük önem taşıyor. Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye 19'uncu yüzyıldaki hayvancılık uygulamalarının hayvan refahı üzerinde meydana getirdiği sorunları ortadan kaldırmak için hayvanların daha iyi koşullarda olmasını hayvan refahını gözeterek üretim yapılmasını destekliyor ve bu konuda önemli projelere imza atıyor.

"Hayvanların güvenli ve sağlıklı koşullarda yetişmesini önemsiyoruz"

Açıklamada, hayvan refahı konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, şunları kaydetti:

"Hayvanların güvenli ve sağlıklı koşullarda yetişmesini önemsiyor, hayvan refahı konusunda standartların ötesinde uygulamalar geliştiriyoruz. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, satın alma gücünü tedarikçilerimizi ve sektörü dönüştürmek üzere kullanıyoruz. Hayvan refahı konusunda tedarikçilere her yıl eğitimler veriyor ve gerekli denetimleri bağımsız akredite kuruluşlarına bağlı uzman denetçiler tarafından çiftliklerde gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde yasal ve hayvan refahı kriterleri, tavuk başına düşen yeterli alanlar, folluk, tünek, yemlik suluk gibi detaylar, hayvanların sağlık planları, kümesin hijyenik şartları gibi birçok konu en titiz şekilde inceleniyor. Metro Türkiye olarak hayvan refahını, sürdürülebilir bir hayvancılık için olmazsa olmaz görüyoruz."

Metro Türkiye, 2019'da 154 çiftlikte hayvan refahı denetimi yaptı

Hayvan refahının korunmasının sürdürülebilirlik için öneminden yola çıkan Metro Türkiye, müşterilerine sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işinin bir parçası olarak görüyor.

Bu kapsamda 2013 yılından bu yana tüm hayvansal gıda tedarikçilerinde hayvan refahı denetimleri gerçekleştiriyor; hayvan refahı ilkelerine uygun tesislerden tedarik yapıyor. 2019'da 154 çiftlikte hayvan refahı denetimi yapan şirket, bu uygulamalarıyla ürünlerinin kalitesini ve hayvanlar için uygun koşullar sağlanmasını güvence altına alıyor. Kafessiz tavuk yumurtası için de tedarikçi eğitim ve denetimlerini sürdürürken, bu proje kapsamında 16 tedarikçiye eğitimler verildi. 2019 yılı içinde de 11 firma denetlendi.

2019 yılında Metro markalı kafessiz tavuk yumurtası ürününü raflarına koyan Metro Türkiye ayrıca 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı tüm yumurtalarının kafessiz, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

Hayvan Refahı Ödülleri'nde "İyi Yumurta" kategorisinde ödül

Metro Türkiye sektörü bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için de çalışmalar yapıyor. "Yüzde 100 Kafessiz Tavuk Yumurtası" girişimini destekleyerek toplumda pozitif etki yarattığı için Türk Alman Üniversitesi tarafından düzenlenen Hayvan Refahı Ödülleri'nde "İyi Yumurta" kategorisinde ödül kazandı.

Yaptığı söz konusu çalışmalar sonucunda 2019 yılında 1 milyonu aşkın kafessiz tavuk yumurtası satışı gerçekleştiren Metro Türkiye'nin 2020 için yılsonu satış rakamı hedefi ise 2 milyon.

Kafessiz yetiştirme (cage-free) nedir?

Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanmakta. Buna göre, "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu açık dolaşıma erişim (free-range) yetiştiriciliği, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için kullanılmaktadır. Yumurta üreticileri için kafessiz yetiştirme metodu, son yıllarda hayvan refahı açısından çok önemli bir konu haline geldi. Kafessiz denilen yetiştirme metodu; 2 numara ile ifade edilen metottur. Bu sistemdeki kafessiz kümeslerde hayvanlara daha geniş alan veriliyor ve kümes içlerinde tünek, eşeleme plastikleri, tırnak törpüleri ve folluklar bulunuyor. Dolayısıyla hayvanların doğal yaşamlarında içgüdüsel olarak yapmak istedikleri hareketleri yapmalarına olanak sağlanıyor.