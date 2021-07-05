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Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay oldu - Son Dakika

Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay oldu

05.07.2021 16:40
Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay oldu, System.String[]

Ebru Taşcı Firuzbay, bugün itibarıyla Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine getirildi.

Ebru Taşcı Firuzbay, bugün itibarıyla Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkmak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çalışan, Türkiye'nin önde gelen perakende markası Metro Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Türkiye'nin önemli kurumlarında bankacılık ve insan kaynakları (İK) alanında üst düzey görevler üstlenen Ebru Taşcı Firuzbay, Metro Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Yeni görevinde, 21 şehirdeki 37 mağazasında yaklaşık 4 bin 200 çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye'nin tüm İK stratejileri ve süreçlerinden sorumlu olacak Firuzbay, bu görevine ek olarak Metro Türkiye Yönetim Kurulu'nda da üye olarak yer alacak. Firuzbay'ın katılımı ile birlikte Metro Türkiye, yönetim kurulundaki yüzde 60'lık kadın yönetici oranı ile perakende sektörüne örnek teşkil etmeye devam edecek.

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl çalışma hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Firuzbay, burada İşletme Bankacılığı bölümünde şube, bölge ve genel müdürlükte farklı rollerde görev aldıktan sonra 2005'te Türk Ekonomi Bankası'na Bireysel Bankacılık çatısı altında İşletme Bankacılığı Satış ve Strateji Planlama Müdürü olarak geçti. 2011-2018'de BNP Paribas Cardif Türkiye'de İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Firuzbay, Metro Türkiye'ye katılmadan önce son olarak 2018'den bu yana Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Firuzbay, "Metro Türkiye'nin üstlendiği çok değerli misyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk mutfağımızı gelecek nesillere taşımak üzere çıkılan bu yolda Metro Türkiye ailesinin gelişim yolculuğuna yön verecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Metro, İcra, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay oldu - Son Dakika Ekonomi


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