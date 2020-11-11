Metro Türkiye kış sezonunda da restoranların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Metro Türkiye kış sezonunda da restoranların yanında olmaya devam ediyor

11.11.2020 12:27
Metro Türkiye kış sezonunda da restoranların yanında olmaya devam ediyor, System.String[]

Metro Türkiye, işletmelere pandemi döneminde önemi artan paket servis ve gel-al hizmeti için çözümler geliştirirken, kış mevsimine özel iç ve dış mekan stratejileri için öneriler ve yeni ürünler sunuyor.

Metro Türkiye, işletmelere pandemi döneminde önemi artan paket servis ve gel-al hizmeti için çözümler geliştirirken, kış mevsimine özel iç ve dış mekan stratejileri için öneriler ve yeni ürünler sunuyor.

Metro Türkiye açıklamasına göre, yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarını devam ettiren Şirket, pandeminin ilk gününden bu yana sektöre verdiği desteği yeni çözümleriyle sürdürüyor. Yaklaşan kış sezonuyla pandemiye karşı önlemlerin artacağını ön görerek yola çıkan Metro Türkiye, bu dönemde işletmelerde yapılacak iç ve dış mekan düzenlemelerine destek olmak için çözümler sunuyor ve dezenfeksiyon hizmeti için özel bir destekte bulunuyor.

Restoranların Güvenli Turizm Belgesi alabilmeleri için yol gösterici bir kılavuz da hazırlayan Metro Türkiye, işletmelerin profesyonel dezenfeksiyon hizmetini çok daha uygun bir fiyata almaları için özel bir anlaşmaya imza attı. Metro Türkiye ile ISA Denetim ve Belgelendirme ve Eğitim AŞ iş birliğinde hazırlanan bilgilendirme kılavuzu Güvenli Turizm Belgesi'ne başvuru aşamasından denetim ve belgelendirme sürecine kadar işletmelerin izlemesi gereken yöntemler hakkında yol göstermeyi amaçlıyor.

İşletmeler paket servis ve gel-al hizmet ile kışa özel iç ve dış mekan çözümlerine Metro Türkiye'nin web sitesinde yer alan Güncel Kataloglar sayfasından (https://www.metro-tr.com/promosyonlar/guncel-kataloglar) ulaşabiliyor.

Şirket ayrıca işletmelerin saat 22.00'de kapanacak olması ve kış mevsimi koşulları sebebiyle giderek önem kazanan paket servise yönelik yenilikçi ürünler de sunmaya başladı.

"Pandeminin başladığı ilk günden itibaren restoranların yanında yer almaya devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, şu ifadeleri kullandı:

"Metro Türkiye olarak, pandeminin ilk gününden bu yana işletmelere ve sektöre desteklerimizi sürdürürken son gelişmeleri ve kış mevsiminin koşullarını düşünerek harekete geçtik. Daha önce Nielsen'e otel ve restorana giden tüketicilerin taleplerini anlamak üzere yaptırdığımız araştırmada, işletmelerde özellikle hijyen ve sosyal mesafe uygulamalarının en çok talep edilen ve en beğenilen uygulamalar olduğunu tespit etmiştik. Tüm bu beklentileri ve koşulları göz önüne alarak hazırladığımız ürün ve hizmetler sayesinde işletmelerin kendi müşterilerine yüksek kalitede paket servis ve gel-al hizmeti sunmalarını, kış mevsiminde mekanlarının içinde ve dışında farklı çözümlerle önlem alabilmelerini hedefliyoruz."

Restoranların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası'nı nasıl alabileceklerini, şartlarını ve önemli noktalarını anlattıkları bir kılavuz hazırladıklarını kaydeden Türüng, "Bunlara ek olarak, Nielsen'e yaptırdığımız araştırma sonuçlarını da müşterilerimiz ile paylaşarak kendi müşterilerinin beklentilerini doğru şekilde anlayıp gerekli aksiyonları almalarına destek oluyoruz. Gündemi takip ederek yaşanacak değişimlere hızlıca adapte olmaya, çözüm ve ürünlerimizle sektördeki işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paket servis ve gel-al hizmete özel ürünler geliştirildi

Öte yandan, açıklamada yer alan bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle kontrollü sosyal yaşam devam ederken alınan son önlemlerle tüketicilerin riski azaltarak evde ve iş yerinde yemek hizmeti alma eğilimleri devam ediyor.

Bu nedenle paket servis ve al-götür hizmetlerinin kış sezonunda da tercih sebebi olacağı düşünülüyor. Metro Türkiye, işletmelerin paket servis ve gel-al hizmetine yönelik operasyonlarını oluşturabilmesi ve var olanları optimize edebilmeleri için 300'ün üzerinde ürün çeşidi sunuyor. Böylelikle işletmeler müşterilerine sunacağı paket servis menülerini destekleyecek gıda ürünlerinden, tek kullanımlık gıda ambalaj ve taşıma ürünlerine kadar ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürünü Metro Türkiye'den temin edebiliyor.

Açıklamaya göre, ayrıca Metro Türkiye'nin paket servislere özel sunduğu gıda ürünleri sayesinde de restoranlar hijyenik ve tek kullanıma uygun, paketlenmiş ürünleri tercih ederek tüketicilerine daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunabiliyor. Bunun için taze ve dondurulmuş ürünlerden porsiyonluk zeytinyağları ve turşulara, unlu mamuller ve porsiyonluk baharatlardan, porsiyonluk tatlılar ve içeceklere kadar geniş yelpazede ürünler raflarda yerini alıyor.

Diğer yandan kış dönemine hazırlanılan bu günlerde restoranların mekan içi ve dışında misafirlerine sunacakları çözümler de önem kazanacak. Kış döneminde de sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ve profesyonel çözümlere müşterilerinin yanında yer alan Şirket, işletmelere mekansal stratejiler ve önerilerin yanı sıra güvenlik ve hijyen ekipmanlarını, masa ekipmanlarını, ısıtma çözümlerini, hava temizleme çözümlerini ve dezenfeksiyon ekipmanlarını içeren 50'den fazla ürün çeşidi sunuyor.

Türkiye, Turizm, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metro Türkiye kış sezonunda da restoranların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika


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