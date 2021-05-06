Metro Türkiye, tüketicileri taklit ve tağşişe karşı uyardı

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, tüketicilerin öncelikle alacakları ürünlerde fiyat-kalite-performans ilişkisine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Olması gerekenin çok altında fiyatla piyasada yer bulan ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde yapılacak alışverişlerde tüketicilerin gıda ürünlerinde olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Bu hileler, hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de tüketicinin cebine zarar veriyor. Tüketicilerin bu nedenle kontrol önlemlerinin neler olduğunu bildiği ve güvendiği, kalitesine inandığı yerlerden alışveriş yapmaları büyük önem taşıyor.

Özellikle ürünlerin etiket bilgilerine bakarak ürünlerin son tüketim tarihi ve gramaj gibi bilgilerine dikkat etmek ve bu bilgilerle birlikte ürün içeriklerini kontrol etmek gerekiyor. Ancak ürün içeriklerinin etikette sunulan bilgilerle teyidi alışveriş ortamında her zaman mümkün olmadığından bu konuda da izlenebilirlik çözümleri tüketicilerin yardımına koşuyor. Gıda ürünlerinde sunulan izlenebilirlik çözümleri sayesinde tüketiciler tabağında gerçekte ne olacağını kolaylıkla öğrenebiliyor. Sadece akıllı telefonların kamerasına okutulacak bir QR kod sayesinde ürünlere ait etikette verilen bilgilerin de ötesinde birçok bilgiye ulaşmak günümüzde artık mümkün.

Gıda ürünlerinde uzun yıllardır taklit ve tağşişe karşı çalışmalar yapan Metro Türkiye de tüketicileri özellikle bu konularda dikkatli olmaya çağırıyor, sağlıklarını ve bütçelerini korumaları için gıdaların izini sürerek ve bilgiyle beslenerek bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaya davet ediyor.

274 üründe 84 parametreye göre analizler yapıldı

Açıklamaya göre, şirket, taklit ve tağşişe karşı yıl boyunca analiz çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürürken, ramazanda en çok tüketilen ürünlerde öncelikli olarak bu analizleri yineleyerek tamamladı. Bu kapsamda toplam 274 üründe 84 parametreye göre analizler yapıldı.

Metro Türkiye, sadece sonuçları uygun, sağlıklı ve güvenilir ürünleri reyonlarında müşterilerine sunuyor. Bu ürünler içerisinde ramazanda en çok tüketilen sucuk, köfte, sosis, salam gibi et ürünlerinden peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerine ve bal, zeytinyağı, tahin, pekmez, kahve, çay gibi daha birçok gıda ürünü bulunuyor.

Satın aldığınız ürünlerin tüm hikayesine ulaşabiliyorsunuz

Metro Türkiye, Türkiye'de faaliyete başladığı 1990'dan bu yana müşterilerin satın aldıkları ürünleri tüm üretim süreçleri hakkında bilgilendiren izlenebilirlik çözümleri alanında öncü çalışmalar yapıyor.

2014 yılında Türkiye'de bir ilk olarak taze kırmızı ette izlenebilirlik uygulamasını başlatan şirket, ardından balık ve ham balda hayata geçirdiği bu çözümlerini son olarak "Tabağında ne var?" hareketi ile tüm taze meyve ve sebze ürünlerine de getirdi. 430 meyve/sebze çeşidinde 8 bin 500 ürünü başta pestisit ve ağır metal olmak üzere yaklaşık 550 parametrede test ettikten sonra müşterilerine sunan Metro Türkiye, sektörde bir ilk olarak 15 farklı başlık altında bilgi veren izlenebilirlik sistemi sayesinde müşteriler, ürünün etiketinde yer alan QR kodu okuttuğunda oldukça kapsamlı bilgilere ulaşıyor.

Hangi çiftçinin ürünü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, ürünün pestisit ve ağır metal analizlerine, hasat edildiği tarla ve paketlendiği tesislerin gıda güvenliği ve adil çalışma koşullarına uyumluluk denetimlerinden, organik ürün sertifikasına ve besin değeri analizlerine kadar tüm hikayesi görebiliyor.

Metro Türkiye hem gıda güvenliği kriterlerine uygun hem de tüketiciye doğru ürünleri sunabilmek açısından tağşiş içermeyen ürünlerini reyonlarına koyarak tüketicilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini de mümkün hale getiriyor.

"30 yılda yaklaşık 200 bin analiz gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda ürünlerine yönelik talebi arttığını belirtti.

Buna paralel olarak da piyasada maalesef taklit ve tağşişe uğramış uygunsuz ürünlerin de yer alabildiğini vurgulayan Alkaç, bu nedenle tüketicilerin öncelikle alacakları ürünlerde fiyat-kalite-performans ilişkisine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Alkaç, olması gerekenin çok altında fiyatla piyasada yer bulan ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak biz de her zaman tüm analizlerden geçmiş güvenilir gıdalar sunmak konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yüzde 100 gıda güvenliği hedefiyle 30 yılda yaklaşık 200 bin analiz gerçekleştirirken bu analizlerimizi yıl boyunca kesintisiz sürdürüyoruz. Ayrıca 'Tabağında ne var?' hareketimizle müşterilerimize tabaklarında ne olduğunu şeffaflıkla öğrenebilecekleri çözümler sunuyoruz. Tüketiciler, taklit ve tağşiş analizlerimiz ve izlenebilirlik çözümlerimiz sayesinde Ramazan Bayramında da tüm gıda ürünlerimize gönül rahatlığı ile ulaşabilir, tabaklarında ne olduğunu bilerek bayram sofralarını kurabilir."