Metro Türkiye vegan yaşam tarzına uygun ürünleri müşterileriyle buluşturuyor - Son Dakika

Metro Türkiye vegan yaşam tarzına uygun ürünleri müşterileriyle buluşturuyor

22.02.2021 12:13
Metro Türkiye vegan yaşam tarzına uygun ürünleri müşterileriyle buluşturuyor, System.String[]

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonuna paralel olarak vegan yaşam tarzına yönelik ürün gamını artıracak çalışmalara imza atıyor.

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonuna paralel olarak vegan yaşam tarzına yönelik ürün gamını artıracak çalışmalara imza atıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı hedefleyen Metro Türkiye, vegan yaşam tarzını tercih eden müşterilerinin taleplerini odağına alarak, raflarında alternatif proteinlerden kozmetik ürünlerine, kuru gıda ve donuk ürünlerden bitki bazlı süt ürünlerine kadar pek çok ürüne yer veriyor.

Metro Türkiye ayrıca uzman desteğiyle hazırlanan bitki bazlı-vegan beslenme ve yaşam tarzına dair birbirinden keyifli içerikleri, doğru bilinen yanlışları ve vegan tarifleri bir araya getirdiği özel kataloğunu da müşterileri ile buluşturuyor.

Pandemi ile birlikte doğal kaynak kullanımına daha fazla dikkat çekilmesi, protein içeren besin kaynaklarının sınırlılığını ve alternatif protein kaynaklarına duyulan ihtiyacı tekrar gündeme getirdi. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması beklenirken sürdürülebilir protein kaynakları, mevcut ihtiyacı karşılamak adına iyi bir alternatif haline geliyor. Bitki bazlı proteinlerin üretiminde, hayvansal proteinlerin üretimine oranla daha az kaynak kullanılması bitki bazlı beslenmeye eğilimi artırırken, çevresel hassasiyetler ve hayvan refahını koruma sebebiyle vegan yaşam biçimini tercih edenlerin sayısı da giderek artıyor. 30 yıldır tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye de alternatif beslenme tarzlarına yönelik ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vegan sertifikalı geniş ürün gamı Metro Türkiye raflarında

Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürünler bulundurmayı hedefliyor. Vegan yaşam tarzına uygun ürün yelpazesini daha da genişleten Metro Türkiye'nin raflarında bitki bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynir gibi alternatif proteinleri içeren temel gıda maddelerinden diş macunu, diş fırçası ve şampuan gibi temel hijyenik ürünlere kadar pek çok ürün yer alıyor. Metro Türkiye ayrıca kendi markası Metro Chef ile makarna ürünlerinde de vegan alternatif sunarken; beslenme uzmanı desteğiyle hazırladığı bitki bazlı-vegan beslenme ve yaşam tarzına dair birbirinden keyifli içerikleri, doğru bilinen yanlışları, tarifleri ve ürün çeşitlerini bir araya getirdiği özel kataloğu müşterileri ile buluşturuyor.

"Son 3 ayda bitki bazlı ve vegan ürünlere olan talep yüzde 72 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, bitki bazlı ve vegan ürünlere yönelik talebin dikkat çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada iklim kriziyle beraber çevresel sürdürülebilirlik en önemli konulardan biri haline geldi. Günümüzde sadece vegan tüketiciler değil genel olarak tüketicilerin pek çoğu gıda satın alma kararlarının çevresel etkilerinin daha çok farkındalar. Biz de bir gıda perakende şirketi olarak işimizin devamlılığının, doğaya ve sunduğu kaynaklara bağlı olduğunun bilincindeyiz. Son 3 aylık satışlarımızı değerlendirdiğimizde yaz dönemine göre bitki bazlı ve vegan ürün grubunda yer alan ürünlerimize olan talebin yüzde 72 arttığını görüyoruz. Metro Türkiye olarak müşterilerimizin ürün tercihlerini, sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi ve doğal kaynakların kullanım durumunu değerlendirerek yola çıktık. Amacımız ülkemizde bitki bazlı beslenme veya vegan yaşam tarzını benimseyenlerin gıdadan kozmetiğe tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güvenilir adres olmak. Ayrıca restoranların menülerinde de artan müşteri talebine yönelik vegan alternatifleri daha fazla görmeye başladık. 30 yıldır en önemli iş ortağı olduğumuz Horeca müşterilerimize de bu kapsamda ürün çeşitliliği sunuyor, Gastronometro platformumuzdaki şeflerimiz ile menülerine ekleyebilecekleri reçeteler oluşturuyoruz. Şeflerin bu konudaki farkındalıklarını artırarak kendi misafirlerine en iyi şekilde hizmet verebilmeleri için beslenme uzmanı iş birliğimiz ile Gastronometro'nun web sitesinde alternatif beslenme çeşitlerine yönelik bilgilendirici içerikler de paylaşıyoruz."

Türkiye, Bitki, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye vegan yaşam tarzına uygun ürünleri müşterileriyle buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


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