Metro Türkiye, yeni normalleşme döneminde de restoranların yanında

Metro Türkiye, yeni normalleşme kuralları ile ürün çeşitliliğinden ödeme kolaylığına, hijyen çözümlerinden gastro servis çevrim içi teslimat hizmetine ve istihdam çözümlerine kadar tüm ihtiyaçları için yeme içme sektörünün yanında olmaya devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sadece kendi markası altında profesyonellere yönelik 5 bin çeşitte geniş ürün yelpazesi sunan Metro Türkiye, işletmelerin yapacağı alışverişlerde 6 aya kadar taksit ile ödeme kolaylığı sağlarken hijyen setlerini de yüzde 50 indirimle sunacak.

Metro Türkiye yenilikçi yazılımları ve menü mühendisliği hizmeti ile restoranların operasyonel verimliliklerini ve karlılıklarını artırıyor, iş ortakları ile birlikte dijital menü ve istihdamı kolaylaştıran çevrimiçi çözümler sunuyor.

HORECA sektörünün bir numaralı iş ortağı olma vizyonu ile öncü çalışmalara imza atan Metro Türkiye, salgının ilk gününden bu yana sektöre verdiği desteği sürdürerek işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla "kademeli normalleşme" sürecinde restoranlar yeniden masalarda servis vermeye başlarken, sektörün yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

Metro Türkiye, bu yeni dönemde misafirlerini özlenen lezzetleriyle ağırlayabilmeleri ve hazırlıklarını yapabilmeleri için işletmelere dijital çözümlerden ödeme kolaylıklarına, ürün çeşitliliğinden hijyen kampanyasına kadar geniş bir hizmet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, şunları kaydetti:

"Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında restoranlar geliyor. İnsanların bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulduğu restoranların kapılarını yeniden açıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Metro Türkiye olarak, salgının ilk gününden bu yana işletmelere ve sektöre desteklerimizi sürdürüyoruz. Tam kapanma sonrası gelişmeleri ve yaz mevsiminin koşullarını düşünerek de harekete geçtik. Salgın ile birlikte gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve hijyen önlemleri yaptığımız tüketici araştırmalarının sonucunda kalıcı bir trend haline geldiğini görüyoruz.

Biz de bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak profesyonel müşterilerimiz için Gastronometro platformumuzda ürün geliştirme yapıyoruz. Diğer taraftan, sektör çok zor aylar geçirdi. Bu bağlamda da gerek dijital çözümler gerek ödeme kolaylıkları gerek hijyen paketlerinde kampanya gibi işlerini kolaylaştıracak çözümleri de bir arada sunuyoruz. Tüm bu operasyonu ise mağazalarında ve sevkiyat depolarındaki toplam 4.000 çalışanıyla 7/24 kesintisiz yönetiyoruz. Özlediğimiz lezzetlerde ve mekanlarda sonunda bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İşletmeler için ödeme kolaylığı ve yüzde 50 indirimli hijyen setleri

Metro Türkiye, kapılarını yeniden açmaya başlayan işletmelere ürün alışverişlerinde büyük kolaylık sunuyor. 30 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında ticari kartlarla yapılan alışverişler için 6 taksitle ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca işletmeler, 1.500 TL üstü alışverişlerde de hijyen setine 300 TL yerine yüzde 50 indirimle 150 TL'ye sahip olabilecek.

Menü Kit yazılımı ve POS Satış Otomasyon sistemi ile restoranların operasyonel verimliliklerini artırıyor, menü maliyetlerini hesaplayarak israfı azaltmalarına katkı sağlıyor. Dijital Menü çözümü ile işletmelere özellikle yeni normalde teması azaltan akıllı telefon ya da tablet ortamında sipariş verebilme sistemini sunuyor. Gastro Danışmanlık hizmeti kapsamında verdiği "Menü Mühendisliği" hizmeti ile işletmeler, kendilerine sunulan dijital çözümlerle desteklenen menüler sayesinde verimliliklerini ve karlılıklarını artırabiliyor. İşletmelerin dijital ortamda görünür olmalarını sağlayarak daha fazla müşteriye ulaşabilmeleri için de web sitesi oluşturma, online rezervasyon hizmeti gibi önemli çözümler de sağlıyor. Diğer yandan açılma ve kapanma dönemlerinde sıkça bir sorun haline gelen işe alım süreçlerini de sektör için daha verimli hale getirmek amacıyla StartUp Istanbul tarafından 2020 En İyi 100 Girişim arasında seçilen Catch.Jobs ile iş birliği yaparak 5 ayrı şehirde 10 mağazası ile bu pilot çözümü restoranlara ulaştırmayı hedefliyor.

Profesyonel çözümler Metro markaları güvencesiyle menüleri zenginleştiriyor

Metro Türkiye, yeni normalleşme döneminde oldukça geniş olan kendi markalı ürün yelpazesinin yer aldığı yeni bir katalog da yayımladı. Gıda güvenliği, izlenebilirlik, ürün çeşitliliği, ambalaj kalitesi, tazelik, soğuk zincir, sergileme ve sevkiyat konusundaki öncü uygulamalarıyla kaliteyi garanti altına aldığı ürünleri hem profesyonellere hem de evdeki şeflere bir arada sunuyor.

Yerli ve dünya lezzetlerini buluşturduğu ürün gamında trüflü sprey zeytinyağlarından tatlı patatese, somon fümelerden ırk burger serisine, meze çeşitlerinden yerli ve İtalyan peynir çeşitlerine, Surimi çeşitlerinden pastacılık malzemelerine kadar yaklaşık 5 bin ürün çeşidi bulunuyor. Yüksek kaliteye sahip tüm bu ürünleri ise enfes bir gastronomi deneyimi için Metro Premium, mutfakta hız ve pratiklik için Metro Chef, yüksek performans için Metro Professional, kahve ve çay saatleri için özel ürünlere sahip RIOBA markası ile müşterilere sunuyor.