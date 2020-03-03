Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor - Son Dakika

Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor

6 saat önce

İstanbul'da günde on binlerce kişinin kullandığı metro vagonları, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan "Koronavirüsü"ne karşı nano teknoloji ile dezenfekte edildi.

Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor, System.String[]

İstanbul'da günde on binlerce kişinin kullandığı metro vagonları, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan "Koronavirüsü"ne karşı nano teknoloji ile dezenfekte edildi. Seyrantepe Metro İstasyonunda yapılan çalışmada her yer didik didik temizlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Metro A.Ş., geçtiğimiz aylarda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan "Koronavirüsü"ne karşı önlem aldı. Bu kapsamda metro araçları ve istasyonlar nano teknoloji dezenfekte edildi. Sarıyer Seyrantepe İstasyonunda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında istasyon ve metro araçları didik didik temizlendi. Saat 21.00'de başlayan dezenfekte çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


"Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz"


Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, dezenfekte çalışmasında nano teknolojiyi kullandıklarını ifade ederek, "Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz. Kullandığımız malzemeler özel ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler. Bunlar içerideki yüzeylerde katman oluşturuyor. Çok uzun süreli olarak koruma sağlıyorlar, mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar" şeklinde konuştu.


"İnsan sağlığına zarar verecek kadar yürüyemiyorlar"


Genel Müdür Soy, belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, "Biz yaptığımız ölçümlerde de burada Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı değerler altında kaldık. Mikroorganizma burada kesinlikle üreyemiyor. İnsan sağlığına zarar verecek kadar yürüyemiyorlar. Bu şekilde de ekstra bir koruma sağladık. Her gün yıkanıyor araçlar, belli periyotlar arasında yapılıyor. Hijyen anlamında da ekstra mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak
İBB'den İstanbullulara iki yeni hizmet: Halk Market ve Halk Lokantaları açılacak Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]